Испания

Центрбек по-прежнему входит в планы Хави.

Защитник Барселоны Жерар Пике не намерен завершать карьеру футболиста в ближайшем будущем, сообщает издание Sport.

Недавно в СМИ появилась информации о желании Пике завязать с футболом по окончании сезона, но он опроверг эти слухи. Главный тренер Хави рассчитывает на него как на основного центрбека, поэтому он не думает об окончании карьеры.

Действующий контракт Пике с Барселоной рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 27 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Барселона готова расстаться с Мемфисом Депаем, чтобы подписать Эрлинга Холанда.