Лига Европы

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Аталанта в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы принимала на своем поле Олимпиакос и добилась волевой победы со счетом 2:1.

Результат команде Джан Пьеро Гасперини принесли два точных удара Джимсити буквально за две минуты игрового времени.

Обзор матча:

Аталанта — Олимпиакос 2:1

Голы: Джимсити, 61, 63 — Тикиньо, 16



Аталанта: Муссо — Толой, Демирал, Джимсити — Мехле (Хатебур, 86), Де Роон (Фройлер, 72), Пессина (Копмейнерс, 46), Пеццелья — Малиновский (Михэйлэ, 65), Пашалич — Муриэль (Бога, 46).



Олимпиакос: Вацлик — Папастатопулос, Манолас, Сиссе — Лала, М’Вила (Бухалакис, 85), А. Камара, Рябчук — Масурас (М. Камара, 64), Тикиньо (Эль Араби, 72), Оньекуру (Лопеш, 85).



Предупреждения: Пашалич, Демирал, Пеццелья — Сократис

Источник: MEGOGO