Лига Европы

Главный тренер каталонцев прокомментировал матч против Наполи.

Барселона в рамках поединка 1/16 финала Лиги Европы принимала на своем поле Наполи и сыграла вничью со счетом 1:1.

Главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес ждет более высокой реализации от своей команды и верит в Феррана Торреса.

"Один гол — это мало при уровне футбола, на который мы выходим. Надо быть более эффективными. Теперь, сыграв так же, но лучше используя свои шансы, необходимо победить в Неаполе.

Ферран Торрес? Он очень требователен к себе. Пусть пока только один гол при нескольких упущенных моментах, я знаю, что процент реализации будет расти. И я сделаю акцент на этом в общении с ним", — приводит слова Пике официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги Европы между Барселоной и Наполи.