Лига Европы

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В рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы Севилья на своем поле уверенно обыграла загребское Динамо со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 13 минуте, когда результативным ударом отметился Ракитич. В самой концовке первого тайма было забито сразу три мяча, два из которых влетели в ворота хорватской команды, а их авторами стали Окампос и Мартиаль. В составе гостей точным выстрелом отметился Оршич.

Обзор матча:

Севилья - Динамо Загреб 3:1

Голы: Ракитич, 13, Окампос, 44, Мартиаль, 45+1 — Оршич, 41.

Севилья: Буну — Кунде, Рекик (Гудель, 50), Диего Карлос, Акунья — Ракитич, Фернандо (Оливер Торрес, 61), Гомес — Окампос (Навас, 84), Мартиаль (Эн-Несири, 61), Мунир (Дилэйни, 61).

Динамо Загреб: Ливакович — Ристовски (Мохаррами, 77), Теофиль-Катрин (Лауритсен, 46), Шутало, Франьич — Бочкай (Штефуль, 70), Адеми, Гояк — Оршич, Петкович (Шпикич, 76), Юрич (Эмрели, 58).

Предупреждения: Акуна — Ливакович, Петкович, Ристовски

Источник: MEGOGO