Лига Европы

Голкипер Барселоны высказался о предстоящем матче Лиги Европы.

Вратарь каталонской Барселоны Марк-Андре тер Штеген высказался накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против Наполи.

Немец считает, что испанский коллектив добился серьезного прогресса под руководством Хави.

"У нас появилась индивидуальность — это видно невооруженным глазом. Барселона всегда старается выиграть все турниры, в которых принимает участие. К тому же, многие футболисты добились прогресса под руководством нового тренера.

Хави четко знает, как должна выглядеть Барселона на футбольном поле. Мы верим в то, что делаем и это прибавляет нам уверенности в себе и сил бороться.

Наполи? Это одна из лучших команд Европы у которой много сильных сторон. Простых матчей нет ни в одном турнире, будь-то Лиге Европы или чемпионат Испании. Тем не менее, парни настроены исключительно на победу", — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

Напомним, поединок между Барселоной и Наполи состоится в четверг, 24 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Ранее мнением о каталонском клубе поделился хавбек команды Ферран Торрес.