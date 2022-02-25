Головний тренер Наполі прокоментував поразку в Лізі Європи.
Лучано Спаллетті, Getty Images
25 февраля 2022, 08:56
Лучано Спаллетті вважає, що Барселона перемогла в 1/16 фінала Ліги Європи тому, що припустилася меньше помилок.
“Будемо відверті, вони припустилися менше помилок, — сказав тренер Наполі після матчу. — До того ж Барселона дуже здорово володіла м'ячем”.
“Швидко пропустивши, ми зробили справу занадто складною. А коли проводили свій найкращий відтинок гри й скоротили рахунок, пропустили третій...”
“Це моя провина, я не зміг належним чином налаштувати команду та помилився з вибором тактики”.
Перед другим двобоєм Спаллетті сподівався на “допомогу” Дієго Марадони.