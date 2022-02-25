Лига Европы

Головний тренер Наполі прокоментував поразку в Лізі Європи.

Лучано Спаллетті вважає, що Барселона перемогла в 1/16 фінала Ліги Європи тому, що припустилася меньше помилок.

“Будемо відверті, вони припустилися менше помилок, — сказав тренер Наполі після матчу. — До того ж Барселона дуже здорово володіла м'ячем”.

“Швидко пропустивши, ми зробили справу занадто складною. А коли проводили свій найкращий відтинок гри й скоротили рахунок, пропустили третій...”

“Це моя провина, я не зміг належним чином налаштувати команду та помилився з вибором тактики”.

Перед другим двобоєм Спаллетті сподівався на “допомогу” Дієго Марадони.