Пропонуємо до вашої уваги відео кращих моментів поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи.
Жеремі Бога, Getty Images
17 марта 2022, 22:19
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Аталанта здобула мінімальну перемогу над Баєром і пробилася в наступний раунд турніру за підсумками двоматчевого протистояння.
Незважаючи на те, що бергамасків влаштовувала навіть нічия в другій зустрічі, на останніх хвилинах вони закріпили свій підсумковий успіх завдяки голу Жеремі Бога.
Огляд матчу:
Байєр – Аталанта 0:1 (перший матч – 2:3)
Гол: Бога, 90+1
Баєр: Градецькі — Та, Таспоба, Інкап'є — Фосу-Менса (Белларабі 61), Паласіос (Азмун 61), Арангіс (Аларіо 82), Баккер — Демірбай (Андріх 61) — Діабі, Адлі
Аталанта: Муссо — Паломіно, Демірал, Толої (Джимсіті 10) — Дзаппакоста (Пеццелья 79), Фройлер, де Роон, Хатебур — Коопмейнерс, Маліновський (Бога 65) — Муріель (Пессіна 79)
Попередження: Фосу-Менса, Андріх, Діабі