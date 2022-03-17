Лига Европы

Пропонуємо до вашої уваги відео кращих моментів поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Аталанта здобула мінімальну перемогу над Баєром і пробилася в наступний раунд турніру за підсумками двоматчевого протистояння.

Незважаючи на те, що бергамасків влаштовувала навіть нічия в другій зустрічі, на останніх хвилинах вони закріпили свій підсумковий успіх завдяки голу Жеремі Бога.

Огляд матчу:

Байєр – Аталанта 0:1 (перший матч – 2:3)

Гол: Бога, 90+1

Баєр: Градецькі — Та, Таспоба, Інкап'є — Фосу-Менса (Белларабі 61), Паласіос (Азмун 61), Арангіс (Аларіо 82), Баккер — Демірбай (Андріх 61) — Діабі, Адлі

Аталанта: Муссо — Паломіно, Демірал, Толої (Джимсіті 10) — Дзаппакоста (Пеццелья 79), Фройлер, де Роон, Хатебур — Коопмейнерс, Маліновський (Бога 65) — Муріель (Пессіна 79)

Попередження: Фосу-Менса, Андріх, Діабі