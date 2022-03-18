Лига Европы

Аглійський хавбек висловився про вихід Вест Гема до чвертьфіналу Ліги Європи.

У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Вест Гем зумів перемогти багатократного переможця змагань Севілью із рахунком 2:0 та пробитися до наступного раунду турніру завдяки голу українського нападаючого Андрія Ярмоленка в овертаймах..

Центральний півзахисник "молотобійців" Деклан Райс поділився емоціями від цього протистояння.

"Я вже говорив після перемоги в Кубку Англії над Лідсом, що згоден на будь-якого суперника в наступному раунді. Думаю, що хлопці погодяться зі мною. Боятися нема кого. Севілья була, мабуть, фаворитом. Після жеребкування, люди думали, що у нас найскладніший жереб, і ми маємо вилетіти, а ми вибили їх!

Так, було б особливо поїхати на Камп Ноу та зустрітися з Барселоною. Як я вже сказав, це те, на що заслуговує цей клуб. Ми старанно працювали для цього від боротьби за виживання, коли Мойес вперше прийшов, і до попадання в єврокубки минулого року. У нас не найбільший склад, багато питань про те, як далеко дістанемося і що збираємося робити, але ми у чвертьфіналі. Навколо великий ажіотаж!

Ймовірно, це найкращий вечір, який я мав у Вест Хемі. Ярмоленко був трохи емоційний після цього, був далеко від хлопців. Те, що йому довелося пройти, щоб зіграти таким чином. Це його заслуга, його бажання, те, як він переслідував гравців і забив два вирішальні голи", – цитує слова Райса у коментарі офіційний сайт Вест Гема.

Дивитися відео голів та огляд матчу Вест Гем — Севілья ви можете на Football.ua.

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