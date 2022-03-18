Лига Европы

Український вінгер дістався ювілейної позначки.

У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Вест Гем на власному полі переміг Севілью з рахунком 2:0 та пройшов у 1/4 фіналу турніру.

У цьому поєдинку вирішальний гол на свій рахунок записав український нападник Андрій Ярмоленко. Для нього це взяття воріт стало 200 у кар'єрі.

32-річний футболіст відзначився 156 голами на клубному рівні (при 109 асистах) та 44 голами на рівні збірних (при 24 асистах).

Нагадаємо, що Ярмоленко отримав середню оцінку від WhoScored за матч проти Севільї.