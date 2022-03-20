Лига Европы

Функціонер турецького клубу розповів про цікавий випадок під час матчу проти Барселони.

Посеред поточного тижня турецький Галатасарай брав участь у домашньому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА проти каталонської Барселони, за підсумками якого йому довелося припинити виступи в поточному розіграші міжнародного турніру (1:2).

Галатасарай — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу

Гра на полі стадіону Алі Самі Йєн у турецькій столиці була досить запеклою безпосередньо до її завершення.

Настільки, що на останніх хвилинах основного часу гравці команди гостей опинилися під бомбардуванням сторонніми предметами, які жбурляли на поле з трибун фанати господарів.

Додав масла в огонь ще й захисник "блаугранас" Хорді Альба, який у пориві емоцій вибив м’яча вбік трибун, що було сприйнято місцевою публікою як акт безумовної агресії, у підсумку тільки посиливши агресію фанатів.

Головному арбітру навіть довелося зупинити гру на деякий час, а емоцій було настільки багато, що навіть присутні у VIP-ложі гравці Галатасараю, які не попали до заявки на гру, були готові увірватися на футбольне поле.

Про цікавий випадок із колишнім футболістом Барселони, півзахисником Ардою Тураном, розповів спортивний директор "левів" Динсер Азапхан.

"Поруч зі мною на цьому матчі сидів Арда Туран. Він колись мав можливість грати за Барселону, тому для нього ця зустріч була надпринциповою.

Коли Хорді Альба вибив м’яча убік наших уболівальників на трибунах, я ледве зумів утримати Турана від того, аби він вирвався на футбольне поле.

Він дійсно хотів піти туди, і розібратися з Альбою", — заявив футбольний функціонер.

Нагадаємо, що Туран грав за Барселону з літа 2015 по літо 2020 року, із тимчасовою орендою до Істанбул Башакшехір.