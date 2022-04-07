Лига Европы

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють франкфуртський Айнтрахт та каталонська Барселона.

Франкфуртський Айнтрахт та каталонська Барселона зіграють свій перший матч чвертьфінального раунду Ліги Європи УЄФА на полі Дойче Банк Арени.

Олівер Гласнер, у порівнянні з матчем-відповіддю проти севільского Бетіса (1:1), вирішив використати той самий стартовий склад.

Хаві, після перемоги над андалузькою Севільєю (1:0). забажав побачити з перших хвилин Араухо на правому фланзі оборони, тоді як Гаві зіграє в трійці центральних півзахисників, а Траоре зіграє на правому фланзі атаки.

Айнтрахт: Трапп — Тута, Хінтереггер, Н’Діка — Кнауфф, Якіч, Соу, Костіч — Ліннстрьом, Борре, Камада.

Запасні: Граль, Хрустіц, Ламмерс, Роде, Туре, Хасебе, Аке, Чендлер, Хеуге, да Коста, Баркок, Пасьєнсія.



Барселона: тер Штеген — Араухо, Піке, Гарсія, Альба — Педрі, Бускетс, Гаві — Траоре, Обамеянг, Ферран.