Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють франкфуртський Айнтрахт та каталонська Барселона.
Адама Траоре, Getty Images
07 апреля 2022, 20:47
Франкфуртський Айнтрахт та каталонська Барселона зіграють свій перший матч чвертьфінального раунду Ліги Європи УЄФА на полі Дойче Банк Арени.
Олівер Гласнер, у порівнянні з матчем-відповіддю проти севільского Бетіса (1:1), вирішив використати той самий стартовий склад.
Хаві, після перемоги над андалузькою Севільєю (1:0). забажав побачити з перших хвилин Араухо на правому фланзі оборони, тоді як Гаві зіграє в трійці центральних півзахисників, а Траоре зіграє на правому фланзі атаки.
Айнтрахт: Трапп — Тута, Хінтереггер, Н’Діка — Кнауфф, Якіч, Соу, Костіч — Ліннстрьом, Борре, Камада.
Запасні: Граль, Хрустіц, Ламмерс, Роде, Туре, Хасебе, Аке, Чендлер, Хеуге, да Коста, Баркок, Пасьєнсія.
Запасні: Нето, Тенас, Пуч, Дембеле, Брайтвейт, Ленгле, Ф. де Йонг, Мінгеса, Ніко, Бальде.
Барселона: тер Штеген — Араухо, Піке, Гарсія, Альба — Педрі, Бускетс, Гаві — Траоре, Обамеянг, Ферран.
Гра Айнтрахт — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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