Лига Европы

Головний тренер каталонців — про майбутній матч.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес упевнений, що його команда має перемогти Айнтрахт.

"Нам треба попрацювати над тим, як не втрачати м'яча. Нам належить зіграти перед своїми вболівальниками, і цей фактор буде на нашу користь. Жодних виправдань бути не може.

Ми – Барселона, клуб із найбільшими амбіціями. Ми повинні перемогти та показати гарний футбол. Сподіваємося виграти Лігу Європи — це єдиний трофей, якого немає в колекції клубу", — наводить Хаві офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Барселона — Айнтрахт розпочнеться о 22:00 за київським часом 14 квітня.