Испания

Каталонці залишили свій відбиток в історії завдяки драматичному успіху.

У рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона видала фантастичний гостьовий матч проти Леванте, під час другого тайму в якому було забито одразу п’ять голів ізбоку обидвох команд.

Леванте — Барселона 2:3 Відео голів та огляд матчу

При цьому, "жаби" відзначалися в воротах "блаугранас" тільки за допомогою вдалого виконання одинадцятиметрових ударів, однак використали лише дві з трьох спроб уразити володіння Марка-Андре тер Штегена — із пострілом від Рохера Марті німецький голкіпер упорався.

Із огляду на підсумкову перемогу команди Хаві, яку було здобуто завдяки Люку де Йонгу вже в компенсований час, іспанські майстри статистики змогли зробити висновок, що Барселона закріпила за собою звання першої команди в історії Ла Ліги, якій удалося перемогти після трьох пенальті збоку суперників.

У наступному турі Барселона зіграє домашній матч проти Кадіса.