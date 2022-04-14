Лига Европы

Наставник "молотобійців" поділився своїми думками перед грою з Ліоном.

Головний тренер Вест Гема Девід Мойес прокоментував поєдинок у відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти Ліона.

"У нас зараз чудовий шанс, іншого такого не буде. Рахунок 1:1 на цій стадії турніру — відмінна позиція.

Граючи вдесятьох 45 хвилин, ми продемонстрували, що можемо бути трохи жорсткими. Подивимося, на що ми здатні у рівних складах", — наводить слова Мойєса прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Ліон — Вест Гем пройде сьогодні, 14 квітня, о 22:00 за київським часом. Перша гра в Англії закінчилася з рахунком 1:1.