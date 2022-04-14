Лига Европы

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють каталонська Барселона та франкфуртський Айнтрахт.

Каталонська Барселона та франкфуртський Айнтрахт продовжать з'ясовувати взаємини в матчі на Камп Ноу, озираючись на нічию 1:1 у першій грі.

Хаві, у порівнянні з тією грою, вирішив залучити до стартового складу Мінгесу в лінію оборони та Дембеле на правий фланг атаки.

Олівер Гласнер, у свою чергу, вирішив зробити акцент на Туре в трійці захисту, тоді як Роде посилив центральну вісь.

Барселона: тер Штеген — Мінгеса, Араухо, Гарсія, Альба — Педрі, Бускетс, Гаві — Дембеле, Обамеянг, Ферран.

Запасні: Нето, Тенас, Дест, Пуч, Депай, Траоре, Брайтвейт, Ленгле, Л. де Йонг, Ф. де Йонг, Ніко, Бальде.



Айнтрахт: Трапп — Туре, Хінтереггер, Н’Діка — Кнауфф, Якіч, Роде, Костіч — Ліннстрьом, Борре, Камада.

Запасні: Граль, Хорц, Хрустіч, Ламмерс, Хасебе, Аке, Чендлер, Хеуге, да Коста, Ленц, Баркок, Пасьєнсія.



Гра Барселона — Айнтрахт почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.