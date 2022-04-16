Лига Европы

Футболіст розповів, за рахунок чого клуб переграв іспанського гранда.

Півзахисник франкфуртського Айнтрахта Крістіян Якіч розповів про перемогу над Барселоною у 1/4 фіналу Ліги Європи.

"Звичайно, я вірив, що ми переможемо. Яка мені справа, проти кого ми граємо – Барселона чи хтось ще? Ми розбили їх вдома у першій грі, хоч і не виграли. І ми подумали: а чому б не розбити їх у наступній? І що, що це Барселона?

Згоден, важко було очікувати, що все буде так, що ми вестимемо 3:0. Але після 3:0 у нас було ще три моменти, тому для команди Хаві все могло закінчитися набагато, набагато гірше. Ми просто вбили їх тактично! Знаєте, що скажу? 3:2 навіть приємніше. Виглядає захоплююче", — розповів Якіч для Jutarnji list.