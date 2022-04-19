Лига Европы

Президент Барселони висловився щодо звинувачень на свою адресу в контексті виникшої ситуації.

Продовжуються пристрасті навколо матчу Ліги Європи Барселона — Айнтрахт, на якому по різним оцінкам було понад 20 тисяч німецьких фанатів.

Президент "блаугранас" Жоан Лапорта спробував знайти відповіді на запитання активної частини вболівальників, одне з головних — як така ситуація виникла.

"З Німеччини білети на цю гру намагались купити 27 тисяч разів. Були моменти, коли одна людина понад шість разів намагалась купити білет.

Окрім того, деяки власники абониментів стали зловживати своїм становищем. Більшість з фанів Айнтрахту пройшла на стадіон саме за ними. Важко це пояснити, але це сталось. Тепер треба з'ясувати цей механізм та покарати винних.

Також була перенавантажена наша охоронна система. Зазвичай вона працює, але саме в цей день вона була перенавантажена", — розповів Лапорта для AS.

Раніше фани Барселони виступили із заявою с приводу цього інциденту.