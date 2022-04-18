Испания

Уболівальники зробили заяву стосовно випадку на матчі Ліги Європи.

Кількома днями раніше каталонська Барселона припинила участь у розіграші Ліги Європи УЄФА, поступившись франкфуртському Айнтрахту за сумою двох чвертьфінальних поєдинків.

Поразка в матчі-відповіді для "блаугранас" (2:3) була при цьому значно болючішою через той факт, що вони грали на власному полі.

Барселона — Айнтрахт 2:3 Відео голів та огляд матчу

Окрім цього, каталонці ще й примудрилися втрапити у значний скандал, пов’язаний із недостатньо якісною організацією матчу.

Коли трибуни Камп Ноу заповнилися вщент, то стало зрозуміло, що на грі присутні близько 30 тис. фанатів команди гостей, що в підсумку призвело до того, що Айнтрахт почував себе майже як удома.

Президенту Барселони Жоану Лапорті довелося вибачатися перед уболівальниками за цей випадок, однак тим цього було явно недостатньо, через що активна група фанатів "синьо-гранатових" під назвою La Grada d'Animació del FC Barcelona зробила офіційне звернення до клубу за допомогою відповідного листа.

"Минулого четверга ми прожили день, який назавжди буде відзначений у нашій історії як найбільший ганебний, який коли-небудь ставався на нашому стадіоні. До нашого дому прийшло лихо, яке зробило нас кам'яними гостями на чужій вечірці.

Як уболівальники Барселони, ми пережили багато перемог і багато поразок на різних стадіонах, але те ми соціальне приниження, яке ми пережили нещодавно, ми ніколи не забудемо.

Збочена системи вільного надання місць на трибунах, яку пропагує Клуб, була драйвером під час останніх сезони, полегшуючи доступ туристів на стадіон. У той час як із протилежного боку така політика коштувала надзвичайно високу ціну для громадськості Каталонії.

Зрештою, випадки під час поточного сезону ставлять під загрозу, без перебільшення, усю соціальну місію Барси.

Нам важко зрозуміти, яким чином відбулося подібне засилля фанатів суперників, яке виявилося абсолютно непоміченим Департаментом безпеки клубу. Зараз нас цікавить питання того, чи був це несподіваний випадок, чи це — бездіяльність керівних органів, яка зрештою допомогла клубу отримати зайві три мільйони євро за рахунок продажу квитків.

Не дивно, що вони в підсумку зробили нас крайніми, звертаючи увагу на те, що фанати Барселони не змогли протистояти в галасі понад 30 000 німецьким уболівальникам.

Можемо лише порадіти тому факту, що вболівальники Айнтрахту не належали до числа найбільш агресивних у Європі.

Наше завдання просте, але в той самий час і дуже складне: підняти настрій команді та решті стадіону, разом здобувати перемоги, тому що ми дуже чітко усвідомлюємо, що, як уболівальники, ми є дванадцятим гравцем у команді.

Події, які відбулися в четвер, означають, що ми змушені вжити заходів, які ми робили під час матчу та в інших випадках раніше. Ми не відвідаємо наступний матч, Барселона — Кадіс.

Ми впевнені, що як члени клубу та вболівальники Барселони, ми не можемо собі цього дозволити. Ми просимо залучені сторони пам’ятати, що не все в житті вирішують кілька мільйонів, особливо якщо ми говоримо про Клуб, який має як девіз "Більше ніж клуб"", — ідеться в звернені фанатів.

Нагадаємо, що матч Барселона — Кадіс відбудеться в понеділок, 19 квітня, о 22:00 за київським часом.