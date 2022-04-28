Лига Европы

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку півфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють лондонський Вест Гем та франкфуртський Айнтрахт.

Лондонський Вест Гем та франкфуртський Айнтрахт зіграють перший матч півфіналу Ліги Європи УЄФА на Олімпійському стадіоні в столиці Великої Британії.

Девід Моєс, після поразки від Челсі в дербі (0:1), виставив із перших хвилин Ареола в рамку воріт, тоді як Зума доповнив центральну лінію, а Райс повернувся центр поля. Боуен заняв місце Андрія Ярмоленка на правому фланзі атаки, а Лансіні розташувався на протилежній відносно вістря в особі Антоніо стороні поля.

Олівер Гласнер, у порівнянні з матчем-відповіддю проти каталонської Барселони (3:2), випустив у стартовому складі Туту в трійці захисту, тоді як Соу відправився в центральну лінію.

Вест Гем: Ареола — Джонсон, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс, Форнальс — Боуен, Антоніо, Лансіні.

Запасні: Фабіанські, Рандольф, Цоуфал, Ярмоленко, Влашич, Нобл, Бенрахма, Фредерікс, Масуаку, Крал, Алісе, Честерс.



Айнтрахт: Трапп — Тута, Хінтереггер, Туре — Кнауфф, Соу, Роде, Костіч — Ліннстрьом, Камада — Борре.

Запасні: Граль, Хорц, Хрустіч, Ламмерс, Хасебе, Аке, Чендлер, Хауге, да Коста, Ленц, Баркок, Пасьєнсія.



Гра Вест Гем — Айнтрахт почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.