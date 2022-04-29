Лига Европы

Керманич Вест Гема висловився про поразку від Айнтрахта у першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи.

У першому півфінальному матчі Ліги Європи Вест Гем Юнайтед зазнав домашньої поразки від франкфуртського Айнтрахту.

Головний тренер "молотобійців" Девід Моєс поділився емоціями від цього протистояння.

"Це не той результат, який ми хотіли. Ми не зіграли достатньо добре, щоб здобути необхідний нам результат, але нічого ще не втрачено – все ще можна змінити. Ми поїдемо на матч-відповідь і зробимо все можливе, щоб все-таки досягти успіху".

"Я не сильно робив зміни після першого пропущеного голу. Я вважав, що ми заслуговуємо на повернення в гру, і якби ми показали достатньо якості в останній третині поля, ми могли б повернутися у гру, і ми це спочатку зробили... Але ж ні. У другому таймі ми розпочали занадто повільно і пропустили поганий гол".

"Я вважаю, що ми упустили дуже багато можливостей створити моменти; ми повинні були зробити більше. У нас були шанси переправити м’яч краще, але ми не використали їх. Ми упустили великі моменти у штрафній. Наступного тижня нам доведеться зробити значно більше", — цитує слова Моєса офіційний сайт УЄФА.