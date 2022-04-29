До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи.
Вест Гем — Айнтрахт, getty images
29 апреля 2022, 08:21
У першому півфінальному матчі Ліги Європи Вест Гем Юнайтед зазнав домашньої поразки від франкфуртського Айнтрахту.
У першому таймі підопічним Девіда Моєса вдалося відігратися після швидкого пропущеного гола, проте після перерви, коли Камада знову вивів "орлів" уперед", повернути паритет на табло лондонцям вже не судилося.
Огляд матчу:
Вест Гем — Айнтрахт 1:2
Голи: Антоніо, 20 — Кнауфф, 1, Камада, 54
Вест Гем: Ареола — Джонсон, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс, Форнальс — Боуен, Антоніо, Лансіні (Бенрахма, 66).
Айнтрахт: Трапп — Тута, Гінтереггер, Туре — Кнауфф, Соу, Роде, Костіч — Ліннстрьом, Камада — Борре (Аче, 90+3).
Попередження: Соу, Гінтерггер