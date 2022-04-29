Лига Европы

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи.

У першому півфінальному матчі Ліги Європи Вест Гем Юнайтед зазнав домашньої поразки від франкфуртського Айнтрахту.

У першому таймі підопічним Девіда Моєса вдалося відігратися після швидкого пропущеного гола, проте після перерви, коли Камада знову вивів "орлів" уперед", повернути паритет на табло лондонцям вже не судилося.

Огляд матчу:

Вест Гем — Айнтрахт 1:2

Голи: Антоніо, 20 — Кнауфф, 1, Камада, 54



Вест Гем: Ареола — Джонсон, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс, Форнальс — Боуен, Антоніо, Лансіні (Бенрахма, 66).



Айнтрахт: Трапп — Тута, Гінтереггер, Туре — Кнауфф, Соу, Роде, Костіч — Ліннстрьом, Камада — Борре (Аче, 90+3).



Попередження: Соу, Гінтерггер