Лига Европы 29 апреля 2022, 10:59 Красивий дальній удар з льоту від Анхеліньо, який приніс Лейпцигу перемогу над Рейнджерс 29 апреля 2022, 10:59 У першому півфінальному матчі Ліги Європи Лейпциг здобув мінімальну перемогу над Рейнджерс (1:0). Автором єдиного гола в цьому протистоянні став латераль "биків" Анхеліньо, який завдав точного удару з льоту з-за меж штрафного майданчика на 85-й хвилині і по-справжньому прикрасив цю зустріч своїм забитим м'ячем. Відео голу Анхеліньо: На Football.ua також доступний повний відеоогляд матчу Лейпциг — Рейнджерс. Люди Анхелиньо Команды РБ Лейпциг Рейнджерс Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте