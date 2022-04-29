Лига Европы

У першому півфінальному матчі Ліги Європи Лейпциг здобув мінімальну перемогу над Рейнджерс (1:0).

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став латераль "биків" Анхеліньо, який завдав точного удару з льоту з-за меж штрафного майданчика на 85-й хвилині і по-справжньому прикрасив цю зустріч своїм забитим м'ячем.

Відео голу Анхеліньо:

На Football.ua також доступний повний відеоогляд матчу Лейпциг — Рейнджерс.