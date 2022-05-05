Лига Европы

Деякі вболівальники опинились у лікарні.

В рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи Айнтрах у Франкфурті приймає Вест Гем.

Напередодні поєдинку німецькі поліцейські заарештували близько 30 фанатів обох клубів.

Відомо, що вболівальники влаштовували сутички, через які два фаната Вест Гема опинились у лікарні.

Поліції вдалося запобігнути бійки фанів на залізничному вокзалі Франкфурта-на-Майні.

Матч Айнтрахт — Вест Гем розпочався о 22:00. За текстовою онлайн-трансляцією гри можна стежити на Football.ua.