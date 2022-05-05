Деякі вболівальники опинились у лікарні.
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05 травня 2022, 22:22
В рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи Айнтрах у Франкфурті приймає Вест Гем.
Напередодні поєдинку німецькі поліцейські заарештували близько 30 фанатів обох клубів.
Відомо, що вболівальники влаштовували сутички, через які два фаната Вест Гема опинились у лікарні.
Поліції вдалося запобігнути бійки фанів на залізничному вокзалі Франкфурта-на-Майні.
Матч Айнтрахт — Вест Гем розпочався о 22:00. За текстовою онлайн-трансляцією гри можна стежити на Football.ua.