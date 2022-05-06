Лига Европы

Учора відбулися півфінальні матчі у відповідь Ліги Європи.

Прес-служба УЄФА на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи за підсумками півфінальних матчів у відповідь.

На нагороду претендують захисник Рейнджерс Джеймс Таверньєр, який забив гол у ворота Лейпцига, а також півзахисник "биків" Крістофер Нкунку, який забив м'яч за 68% точних передач.

Ще двома кандидатами є хавбек Вест Гема Деклан Райс з точністю передач – 81%, а також захисник Айнтрахта Еван Н`Діка – три відбори, 12 перехоплень при точності передач – 92%.

Переможця буде визначено шляхом голосування на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи між Анйтрахтом та Рейнджерс відбудеться 18 травня у Севільї на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан.