Лига Европы

До вашої уваги відео голу в матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи.

У півфінальному матчі Ліги Європи у відповідь німецький Айнтрахт на своєму полі мінімально обіграв англійський Вест Гем з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч був забитий у середині першого тайму, а його автором став Борре, який відзначився точним ударом, коли "молотобійці" вже виступали у меншості після вилучення Крессвелла на 19 хвилині.

Українець Андрій Ярмоленко з'явився на полі на 87-й хвилині, але допомогти своїй команді не зміг.

Огляд матчу

Айнтрахт — Вест Гем 1:0 (перший матч — 2:1)

Гол: Борре, 26

Айнтрахт: Трапп — Тута, Гінтереггер (Туре, 7), Н’Діка — Кнауфф, Соу, Роде (Якіч, 76), Костіч — Гауге (Хрустіч, 82), Борре (Пасьєнсія, 83), Камада.



Вест Гем: Ареола — Цоуфал (Ярмоленко, 87), Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс, Форнальс (Бенрахма, 74) — Боуен, Антоніо, Лансіні (Джонсон, 22).



Попередження: Роде, Чендлер, Кнауфф, Трапп — Райс, Бенрахма



На 19-й хвилині був вилучений Аарон Крессвелл. (Вест Гем) (грубе порушення).

Джерело: MEGOGO.