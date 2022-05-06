Лига Европы

До вашої уваги відео голів в матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи.

У рамках півфінального матчу Ліги Європи у відповідь шотландський Рейнджерс на своєму полі здобув перемогу над німецьким Лейпцигом з рахунком 3:1.

Перемогу господарям принесли забиті м'ячі у виконанні Таверньє, Камара та Лундстрема. У складі "биків" єдиний м'яч забив Нкунку.

Огляд матчу

Рейнджерс - Лейпциг 3:1

Голи: Таверньє, 19, Камара, 24, Лундстрем, 81 — Нкунку, 71.

Рейнджерс: Макгрегор — Таверньє, Голдсон, Бессі, Баришич — Джек (Ерфілд, 59), Лундстрем, Камара — Райт (Балогун, 59), Кєнт — Арібо (Сакала, 45+2).

Лейпциг: Гулачі — Клостерманн, Орбан, Гвардіол, Анхеліньо (Сілва, 81), Хенрікс — Кампль, Лаймер, Ольмо (Собослаі, 61), Нкунку — Поульсен (Хальстенберг, 82).

Попередження: Бессі, Голдсон, Баришич, Кампль.

Джерело: MEGOGO.