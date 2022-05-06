До вашої уваги відео голів в матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи.
Рейнджерс - Лейпциг, Getty Images
06 травня 2022, 07:45
У рамках півфінального матчу Ліги Європи у відповідь шотландський Рейнджерс на своєму полі здобув перемогу над німецьким Лейпцигом з рахунком 3:1.
Перемогу господарям принесли забиті м'ячі у виконанні Таверньє, Камара та Лундстрема. У складі "биків" єдиний м'яч забив Нкунку.
Огляд матчу
Рейнджерс - Лейпциг 3:1
Голи: Таверньє, 19, Камара, 24, Лундстрем, 81 — Нкунку, 71.
Рейнджерс: Макгрегор — Таверньє, Голдсон, Бессі, Баришич — Джек (Ерфілд, 59), Лундстрем, Камара — Райт (Балогун, 59), Кєнт — Арібо (Сакала, 45+2).
Лейпциг: Гулачі — Клостерманн, Орбан, Гвардіол, Анхеліньо (Сілва, 81), Хенрікс — Кампль, Лаймер, Ольмо (Собослаі, 61), Нкунку — Поульсен (Хальстенберг, 82).
Попередження: Бессі, Голдсон, Баришич, Кампль.
Джерело: MEGOGO.