Лига Европы

Кіпер оцінив фінальний матч змагання.

У рамках фіналу Ліги Європи франкфуртський Айнтрахт переграв Рейнджерс у серії пенальті (1:1, 6:5 по пен.).

Героєм команди з Німеччини став воротар Кевін Трапп, який відбив один з 11-метрових від Ремзі.

"Ми вірили, що можемо це зробити, але довелося дуже постаратися. Ми не думали здаватися і не втрачали віри".

Айнтрахт — Рейнджерс 1:1 (5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу

"Перемога у Лізі Європи — це найнеймовірніший досвід у нашій кар'єрі. Я не герой матчу. Герої – вся наша команда. Це перемога не когось одного, це перемога усієї команди", — розповів воротар.