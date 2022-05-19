Кіпер оцінив фінальний матч змагання.
Кевін Трапп, Getty Images
19 травня 2022, 10:46
У рамках фіналу Ліги Європи франкфуртський Айнтрахт переграв Рейнджерс у серії пенальті (1:1, 6:5 по пен.).
Героєм команди з Німеччини став воротар Кевін Трапп, який відбив один з 11-метрових від Ремзі.
"Ми вірили, що можемо це зробити, але довелося дуже постаратися. Ми не думали здаватися і не втрачали віри".
Айнтрахт — Рейнджерс 1:1 (5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу
"Перемога у Лізі Європи — це найнеймовірніший досвід у нашій кар'єрі. Я не герой матчу. Герої – вся наша команда. Це перемога не когось одного, це перемога усієї команди", — розповів воротар.