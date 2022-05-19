Лига Европы

Керманич Айнтрахту прокоментував перемогу в Лізі Європи.

Франкфуртський Айнтрахт у серії післяматчевих пенальті здобув перемогу в цьогорічному розіграші Ліги Європи УЄФА (1:1, 5:4 – пен.), здолавши шотландський Рейнджерс.

Айнтрахт — Рейнджерс 1:1 (5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "орлів" Олівер Гласнер після завершення звітної гри розповів про власні враження від звитяги власної команди.

"Я пишаюся своїми гравцями. Ми показали, чим ми відрізняємося від інших у Лізі Європи. Цей матч повністю відповідав нашим очікуванням.

Рейнджерс було дуже важко стримати, бо їхні гравці фізично потужні та грали через довгі передачі вперед.

У першому таймі ми не мали завершення в чужому штрафному майданчику і не мали потрібного рівня інтенсивності, щоб постійно забігати за спини захисникам.

Зрештою, усе дійшло до серії пенальті. Ми добре виконали свої удари, хоча спеціально не практикували це на тренуваннях.

Загалом, цей рік розпочався важко для всіх нас, але гравці продовжували вірити в себе і в тренерський штаб, були завжди повністю віддані своїй справі. Це свідчить про характер і ментальність команди в цілому.

Ми дійсно досягли успіху в побудові правильної атмосфери в клубі. Усі завжди були на позитиві, навіть ті, кому не вдалося потрапити до складу — вони ніколи не переставали підтримувати інших. Це важливо, бо зрештою вам потрібно, щоб кожний ваш гравець виграв у цьому матчі", — заявив австрійський фахівець.

Нагадаємо, що завдяки перемозі в Ліги Європи Олівер Гласнер повторив досягнення свого відомого співгромадянину Ернста Гаппеля.