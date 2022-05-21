Лига Европы

Більше половини складу — представники Бундесліги.

УЄФА опублікував символічну збірну минулого розіграшу Ліги Європи. До неї увійшли чотири представники Айнтрахта, який виграв титул.

Також у команді знайшлося місце для трьох гравців Рейнджерс, двох представників Вест Гема та двох футболістів РБ Лейпциг.

Воротар

Кевін Трапп (Айнтрахт)

Захисники

Крейг Доусон (Вест Гем)

Мартін Хінтереггер (Айнтрахт)

Келвін Угелумба (Рейнджерс)

Півзахисники

Джеймс Тавернієр (Рейнджерс)

Конрад Лаймер (РБ Лейпциг)

Деклан Райс (Вест Гем)

Філіп Костич (Айнтрахт)

Нападники

Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг)

Рафаель Борре (Айнтрахт)

Райан Кент (Рейнджерс)

Нагадаємо, що Айнтрахт — третій клуб, якому підкорилася Ліга Європи без жодної поразки в розіграші.