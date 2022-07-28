Ліга Європи

Вірогідним суперником стамбульців є дебютант єврокубків.

Фенербахче перед матчем з Динамо, Getty Images

Фенербахче перед матчем з Динамо, Getty Images

Учора київське Динамо здолало стамбульський Фенербахче і здобуло путівку до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Проте цьогосезонна історія матчів між "жовтими канарками" та українцями може мати продовження вже у Лізі Європи.

У разі, якщо турки пройдуться чеський Словацко (матчі пройдуть 4 та 11 серпня), вони стануть можливими суперниками СК Дніпро-1 у раунді плей-оф Ліги Європи, який відбудеться 18 та 25 серпня.

Пріоритет 3:

Мальме (Швеція) – Дюделанж (Люксембург)

Шемрок Роверс (Ірландія) – Шкупі (Північна Македонія)

Лінфілд (Північна Ірландія) – Цюрих (Швейцарія)

Олімпіакос (Греція) – Слован (Братислава, Словаччина)

Марібор (Словенія) – ХІК (Фінляндія)

Пріоритет 4:

АЕК (Ларнака, Кіпр) – Партизан (Сербія)

Фенербахче (Туреччина) – Словацко (Чехія)

Нагадаємо, що головний тренер Динамо Мірча Луческу не прийшов на післяматчеву прес-конференцію через спів турецьких фанатів про путіна.

Зазначимо, що до стану "дніпрян" приїхав ще один гравець Металіста.