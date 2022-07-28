Вірогідним суперником стамбульців є дебютант єврокубків.
Фенербахче перед матчем з Динамо, Getty Images
28 липня 2022, 10:36
Учора київське Динамо здолало стамбульський Фенербахче і здобуло путівку до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Проте цьогосезонна історія матчів між "жовтими канарками" та українцями може мати продовження вже у Лізі Європи.
У разі, якщо турки пройдуться чеський Словацко (матчі пройдуть 4 та 11 серпня), вони стануть можливими суперниками СК Дніпро-1 у раунді плей-оф Ліги Європи, який відбудеться 18 та 25 серпня.
Пріоритет 3:
Мальме (Швеція) – Дюделанж (Люксембург)
Шемрок Роверс (Ірландія) – Шкупі (Північна Македонія)
Лінфілд (Північна Ірландія) – Цюрих (Швейцарія)
Олімпіакос (Греція) – Слован (Братислава, Словаччина)
Марібор (Словенія) – ХІК (Фінляндія)
Пріоритет 4:
АЕК (Ларнака, Кіпр) – Партизан (Сербія)
Фенербахче (Туреччина) – Словацко (Чехія)
Нагадаємо, що головний тренер Динамо Мірча Луческу не прийшов на післяматчеву прес-конференцію через спів турецьких фанатів про путіна.
Зазначимо, що до стану "дніпрян" приїхав ще один гравець Металіста.