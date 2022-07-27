Україна

До "спортклубівців" приїхав гравець Металіста, який може закрити усі позиції на флангах.

Фланговий гравець Металіста Володимир Танчик тренується із Дніпром-1. Про це повідомляє офіційний сайт "спортклубівців".

Вчора 30-річний футболіст прибув у розташування команди, проте про підписання контракту клуб інформації не дає.

Натомість словенські збори "дніпрян" залишили двоє інших гравців харківського клубу — Богдан Порох і Євгор Картушов. Чи повернулися вони до розташування Металіста, який знаходиться у Туреччині, наразі також не повідомляється.

Дніпро-1 змінив готель і після дня відпочинку провів тренування втягуючого характеру. Команда з восьми людей із Танчиком у складі виграла своїх одноклубників у теніс-бол.

Наступний спаринг представника України у Лізі Європи запланований на 29 липня. Суперником "дніпрян" стане узбецький "Буньодкор".

Нагадаємо, що із Дніпром-1 працює Руслан Бабенко, який тільки-но підписав однорічний контракт із Металістом.