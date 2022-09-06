Ліга Європи

Матч відбудеться у четвер, 8 вересня, о 19:45 за київським часом

Стала відома суддівська бригада, яка обслужить матч першого туру групового етапу Ліги Європи між турецьким Фенербахче та київським Динамо. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Головним арбітром матчу буде 43-річний угорець Тамаш Богнар, який є арбітром ФІФА із 2009 року.

Допомагатимуть йому його співвітчизники Балаж Бузаш та Петер Кобор, а резеврним рефері призначено Адама Фаркаша.

За системою ВАР стежитимуть німці – Паскаль Мюллер та Маркус Зінн.

Зазначимо, що Богнар уже двічі обслуговував єврокубкові матчі Динамо та обидва рази у Лізі Європи. 2018 року це був гостьовий матч проти Ренна (2:1), а 2019 року — виїзна зустріч із Копенгагеном (1:1).

Нагадаємо, матч Фенербахче – Динамо відбудеться у четвер, 8 вересня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.