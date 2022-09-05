Ліга Європи

Незабаром кияни стартують у груповому етапі Ліги Європи.

Київське Динамо оприлюднило заявку на груповий етап Ліги Європи.

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 35. Руслан Нещерет*, 71. Денис Бойко, 74. Денис Ігнатенко*

Захисники: 2. Костянтин Вівчаренко*, 3. Антон Боль*, 4. Денис Попов, 6. Микита Бурда, 20. Олександр Караваєв, 21. Олександр Кравченко, 24. Олександр Тимчик, 25. Ілля Забарний*, 34. Олександр Сирота, 44. Владислав Дубінчак, 94. Томаш Кендзьора

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 7. Владислав Кабаєв, 8. Володимир Шепелєв, 9. Кахім Перріс, 10. Микола Шапаренко, 14. Олександр Яцик*, 15. Віктор Циганков, 18. Олександр Андрієвський, 19. Денис Гармаш, 29. Віталій Буяльський, 30. Самба Діалло, 37. Антон Царенко*

Форварди: 11. Владислав Ванат*,17. Владислав Супряга, 41. Артем Бесєдін

* — гравці за списком Б.

Нагадаємо, "біло-сині" зіграють в одній групі з Фенербахче, Ренном та АЕКом. 8 вересня у першому турі кияни будуть протистояти Фенербахче. Старт поєдинку – о 19:45.