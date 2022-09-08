Авторитетний портал оцінив гравців матчу.
Віталій Буяльський, фото Динамо
08 вересня 2022, 22:55
Динамо Київ у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів грало на виїзді проти Фенербахче та поступилося з рахунком 1:2.
Авторитетний статистичний портал Whoscored назвав найкращим гравцем Динамо у цій зустрічі Віталія Буяльського. Він здобув 7,3 бали.
Зазначимо, що Віктор Циганков отримав трохи менше – 7,2 бали. Найкращим гравцем зустрічі в обох командах став захисник турецької команди Енріке — 7,9 бала.
Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги Європи між Динамо Київ та Фенербахче.