Ліга Європи

Гру було відкладено через церемонію поховання Королеви Великої Британії.

Минулого тижня стало відомо про те, що пішла з життя Королева Великої Британії Єлизавета II, після чого в переважній більшості куточків країни розпочались траурні заходити.

Грати в футбол у такий момент у Англії не вважали за потрібне, і разом із тим із фактом необхідності переносити матчі на більш пізні терміни були вимушені стикнутись в УЄФА, у турнірах під орудою яких беруть участь, зокрема, гравці лондонського Арсеналу.

Домашній матч "канонірів" у рамках другого туру Ліги Європи УЄФА проти нідерландського ПСВ було спочатку перенесено на невизначений термін, проте організатори змагань зрештою зуміли віднайти в складному календарі команд вільний слот.

20 жовтня 2022 року, о 20:00 за київським часом — нова дата проведення гри між командами Мікеля Артети та Руда ван Ністелроя.

Заради того, аби звільнити день посеред тижня, Арсеналу довелось перенести матч проти Манчестер Сіті, який спочатку було заплановано на 19 жовтня.

Зауважимо, що таким чином лондонський клуб гратиме в єврокубках між виїзними матчами проти Лідса та Саутгемптона в рамках АПЛ, а ПСВ вдома зіграє проти Утрехта, а потім — у гостях проти Гронінгена.