Королева Великобританії Єлизавета II померла у віці 96 років у своїй шотландській резиденції Балморал.

"Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень", — йдеться у повідомленні королівської родини.

Над Букінгемським палацом приспущений державний прапор. Починається реалізація плану "Лондонський міст" — траурних заходів, які найближчим часом пройдуть у Великій Британії та інших країнах у зв'язку зі смертю королеви.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.