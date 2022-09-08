Королева померла у віці 96 років.
Королева Великобританії Єлизавета II померла у віці 96 років у своїй шотландській резиденції Балморал.
"Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень", — йдеться у повідомленні королівської родини.
Над Букінгемським палацом приспущений державний прапор. Починається реалізація плану "Лондонський міст" — траурних заходів, які найближчим часом пройдуть у Великій Британії та інших країнах у зв'язку зі смертю королеви.
Британський трон згідно із законом переходить принцу Чарльзу. Йому 74 роки.