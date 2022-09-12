Ліга Європи

Гра групового етапу Ліги Європи мала пройти у четвер, 15 вересня.

Матч другого туру групового етапу Ліги Європи між лондонським Арсеналом та голландським ПСВ було перенесено на невизначений термін. Про це повідомляє прес-служба Арсеналу.

УЄФА ухвалив рішення відкласти єврокубкову зустріч через брак поліцейських, які будуть зайняті іншими завданнями перед похороном королеви Єлизавети ІІ.

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Спочатку матч було заплановано на четвер, 15 вересня. Нову дату матчу буде призначено пізніше.

Нагадаємо, Єлизавета ІІ зійшла на престол у 1952 році у віці 25 років, після чого правила країною понад 70 років. 8 вересня Єлизавета ІІ померла у віці 96 років.