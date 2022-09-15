Португалець нарешті вразив ворота суперника.
Кріштіану Роналду, getty images
15 вересня 2022, 20:31
Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги Європи грає на виїзді проти Шеріфа.
Наприкінці першої половини гри Кріштіану Роналду відзначився першим голом для себе у цьому сезоні. Крім того, він вперше забив в Лізі Європи.
Португальський нападник реалізував одинадцятиметровий удар у ворота Максима Коваля. Зазначимо, що пенальті заробив Далот.
Крім того, Роналду вперше цього сезону з'явився у стартовому складі "червоних дияволів" два рази поспіль.
Нагадаємо, що матч між Манчестер Юнайтед та Шерифом розпочався о 19:45. Слідкуйте за ключовими подіями на нашому сайті.