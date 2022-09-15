Ліга Європи

Португалець нарешті вразив ворота суперника.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги Європи грає на виїзді проти Шеріфа.

Наприкінці першої половини гри Кріштіану Роналду відзначився першим голом для себе у цьому сезоні. Крім того, він вперше забив в Лізі Європи.

Португальський нападник реалізував одинадцятиметровий удар у ворота Максима Коваля. Зазначимо, що пенальті заробив Далот.

Крім того, Роналду вперше цього сезону з'явився у стартовому складі "червоних дияволів" два рази поспіль.