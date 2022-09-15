Київське Динамо продовжить виступи в Лізі Європи матчем другого туру проти кіпрського АЕК Ларнака в польському місті Краків.

Мірча Луческу, на тлі перемоги наді Львовом (1:0), вирішив використати з перших хвилин Томаша Кендзьору та Владислава Дубінчака, тоді як Олександр Сирота повернувся до пари Іллі Забарного в центрі захисту. Олександр Андрієвський зіграє в центральній лінії, а Денис Гармаш знову розташується на вістрі атаки.

Хосе Луїс Ольтра, у порівнянні з поразкою від французького Ренна (1:2), залучив до стартового складу 

Динамо Київ: Бойко — Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак — Буяльський, Сидорчук, Андрієвський — Циганков, Гармаш, Кабаєв.

Запасні: Ігнатенко, Вівчаренко, Бурда, Шепелєв, Перріс, Ванат, Яцик, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Царенко, Бєсєдін.

АЕК Ларнака: Пирич — Кіпрос, Мілічевич, Томович, Гарсія — Понс, Мамас, — Дьюрчо, Трічковські, Альтман — Олатунджи.

Запасні: Гордич, Тумбас, Гонсалес, Оєр, Луїш Густаву, Фараж, Лопеш, Росалес, Енглезу, Наум, Андреу.

Гра Динамо Київ — АЕК Ларнака почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.