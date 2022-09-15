Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи B, у якому зіграють Динамо Київ та кіпрський АЕК Ларнака.

Денис Гармаш (на передньому тлі) та Артем Бєсєдін, фото ФК Динамо Київ

Денис Гармаш (на передньому тлі) та Артем Бєсєдін, фото ФК Динамо Київ

Київське Динамо продовжить виступи в Лізі Європи матчем другого туру проти кіпрського АЕК Ларнака в польському місті Краків.

Мірча Луческу, на тлі перемоги наді Львовом (1:0), вирішив використати з перших хвилин Томаша Кендзьору та Владислава Дубінчака, тоді як Олександр Сирота повернувся до пари Іллі Забарного в центрі захисту. Олександр Андрієвський зіграє в центральній лінії, а Денис Гармаш знову розташується на вістрі атаки.

Хосе Луїс Ольтра, у порівнянні з поразкою від французького Ренна (1:2), залучив до стартового складу

Динамо Київ: Бойко — Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак — Буяльський, Сидорчук, Андрієвський — Циганков, Гармаш, Кабаєв.

Запасні: Ігнатенко, Вівчаренко, Бурда, Шепелєв, Перріс, Ванат, Яцик, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Царенко, Бєсєдін.



АЕК Ларнака: Пирич — Кіпрос, Мілічевич, Томович, Гарсія — Понс, Мамас, — Дьюрчо, Трічковські, Альтман — Олатунджи.

Запасні: Гордич, Тумбас, Гонсалес, Оєр, Луїш Густаву, Фараж, Лопеш, Росалес, Енглезу, Наум, Андреу.



Гра Динамо Київ — АЕК Ларнака почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.