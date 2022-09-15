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Шериф — Манчестер Юнайтед, getty images
15 вересня 2022, 22:47
Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку іншого туру групового етапу Ліги Європи грав на виїзді проти молдавського Шерифа та здобув перемогу.
Команда Еріка Тен Гага двічі вразила ворота супротивника в першій половині гри зусиллями Джейдона Санчо та Крішітану Роналду.
Огляд матчу Ліги Європи:
Шериф — Манчестер Юнайтед 0:2
Голи: Санчо, 17, Роналду, 39
Шериф: Коваль — Зоурі, Раделіч, Кікі, Кпозо — Бадоло, Кіабу, Діоп, Атьємвен (Мудасіру, 81) — Уаттара (Пернамбуко, 73), Рашид (Феліпе Візеу, 73).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Діогу Далот (Шоу, 70), Варан, Мартінес (Магуайр, 90), Маласіа — Еріксен, Бруну Фернандеш, Мактоміней (Каземіро, 46) — Антоні (Гарначо, 90), Роналду (Еланга, 81), Санчо.