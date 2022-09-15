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Аполлон - СК Дніпро-1, фото СК Дніпро-1
15 вересня 2022, 22:27
СК Дніпро-1 у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги конференцій грав проти Аполлона на виїзді та здобув перемогу з рахунком 3:1.
Команда Олександра Кучера тричі вразила ворота супротивника в першій половині гри зусиллями Довбика та Рубчинського.
Пропонуємо і вам визначити найкращого гравця поєдинку Ліги конференцій у складі дніпрян.
Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги конференцій між СК Дніпро-1 та Аполлоном.