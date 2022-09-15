Ліга конференцій

Портал оцінив виступ українського нападника.

У рамках другого туру групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 на виїзді здолав Аполлон (3:1).

За версією SofaScore, найкращим гравцем матчу став Артем Довбик – він отримав оцінку 9,4.

25-річний футболіст забив два голи та допоміг своїй команді перемогти.

Крім того, високі бали здобули Валентин Рубчинський та Бузанелло – у них по 7.9.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Аполлон — Дніпро-1.