Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

Представники України в єврокубках собі не зраджують, і як наслідок не можуть потішити нас одразу трьома перемогами посеред тижня вже вдруге поспіль у цьогорічній міжнародній кампанії. Київському Динамо було що доводити в зустрічі проти кіпрського опонента, передусім, самому собі. І начебто непогано розпочинала команда Мірчі Луческу, проте з рештою наступила на ті самі граблі що й раніше. Утім, якщо комусь із наших уболівальників було цікаво, які емоції сповнюють фанатів кіпрського Аполлона після протистояння їхньої улюбленої команди, то вони мали нагоду відчути себе в їхній ролі. Проте чемпіони Кіпру хоча б забили гол, який, до речі, мав би скасувати VAR, так само, як і постріл Буяльського.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на МКС Краковія (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ



Денис Бойко — 5,0. У бік воріт Бойка суперники виконали шалений за влучністю удар зі штрафного, який у підсумку дозволив їм забрати три очки. Окрім того, суттєвої роботи в Дениса за ходом гри не було, тож він упевнено назбирав ще три порятунки власних володінь, завдяки чому перевершив візаві на протилежному боці поля.

Томаш Кендзьора — 4,5. Дії польського захисника в атакувальній фазі вже давно викликають багато зауважень із нашого боку, проте раніше вважалось, що достатнім для Кендзьори буде компенсувати ці недоліки за рахунок удалої гри в захисті. Однак у звітній зустрічі Томаш не встигав ні на чужій, ні на власній половині, і в підсумку його замінили на Караваєва.

Ілля Забарний — Олександр Сирота — 5,0. Пара гравців у центрі захисту Динамо в цій грі була більше помітна в діях команди в атаці, аніж в обороні, бо з моменту фолу Забарного проти Олатунжи, через що було призначено гольовий штрафний, суттєвих викликів ні Сирота, ні його партнер за амплуа не мали. Олександр навіть устиг відзначитись парою потенційних гольових моментів на чужій половині, проте постійно пробивав вище цілі.

Владислав Дубінчак — 5,5. Намагався компенсувати пасивність Кендзьори на протилежному боці поля лівий захисник Динамо, і навіть зробив одного разу потенційний гольовий пас. Щоправда VAR зіпсував відповідальний момент, і після того суперники почали куди більш прискіпливо придивлятись до Владислава.

Віталій Буяльський — 5,5. Автором голу з передачі Дубінчака мав би стати саме півзахисник киян, проте єдиний момент, який йому вдалось віднайти біля чужих воріт, зіпсувало рішення арбітра. Решту ігрового часу Буяльський присвятив допомозі команді в захисних діях.

Сергій Сидорчук — 5,5. Якщо б Динамо зуміло зачепитись за очки в звітній зустрічі, опорний півзахисник киян міг би подумати над тим, аби записати собі до активу цей матч. Сидорчук виглядав напрочуд упевненим під час роботи з м’ячем та постійно намагався щось вигадати своїми передачами, у той час як у боротьбі проти суперників залишався безкомпромісним.

Олександр Андрієвський — 5,0. Заміняти травмованого Шапаренка тривалий час доведеться комусь із пари Андрієвський – Шепелєв, і цього разу Луческу вирішив обрати більш налаштованого допомагати команді в атаці гравця. Олександр мав відносно багато м’яча у власних ногах, проте з вигадливістю в завершальній стадії майже у всього Динамо цього вечора були певні негаразди.

Віктор Циганков — 5,0. Дуже зосередженим був перед стартовим свистком був лідер атак київського клубу, але після завершення гри вже більш цікавим стає припущення, що вираз обличчя гравця скоріше видавав роздратування від проблем клубу. Циганков постійно шукав можливості на чужій половині поля, проте опікали його дуже щільно, і зрештою не дали навіть пробити по воротах.

Денис Гармаш — 5,0. Коліно нападника Динамо одного разу вдало зустрілось із м’ячем під час подачі кутового з лівого флангу на ближню штангу, та й усе потому. Гармашу дали відіграти один тайм, він себе не зарекомендував із кращого боку, а тому після перерви вже відпочивав.

Владислав Кабаєв — 4,5. Новачку киян усе ще важко призвичаїтись до нового колективу, який до того ж наразі має геть непідходящий для кар’єрного зростання ґрунт та атмосферу. Проте Кабаєв хоча б намагається щось робити на користь команді, хоча й мало чого йому вдається, якщо решта партнерів не надає належної підтримки.

Артем Бєсєдін — 3,0. Нападника залучили до гри одразу після перерви, тож він мав достатньо часу для того, аби виправдати довіру тренерського штабу та нарешті забезпечити своїй команді результативні дії. Не цього разу. Менше за Бєсєдіна з м’ячем у цій грі зі складу киян зустрічався лише Ванат, проте той хоча б має виправдання, що зіграв менше десяти хвилин.

Олександр Караваєв — 4,5. Універсал правого флангу додав варіантів та швидкості атакам Динамо в заключній фазі гри, однак за нетривалий проміжок часу швидше відзначився непомірно великою кількістю втрат м’яча, аніж потенційно загрозливими для чужих воріт діями.

Володимир Шепелєв — 4,5. У півзахисника були наявні якісь проблеми перед грою, тому з перших хвилин він не зміг з’явитись на полі, а освіжити футбол команди виходом на заміну за несприятливих умов було ще тією задачею зі зірочкою.

Владислав Ванат — остання заміна від Луческу була вже доволі пізньою тож Ванат, отримавши трохи ігрового часу, устиг лише п’ять разів отримати м’яч.

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