Ліга Європи

Лідер французів не допоможе команді.

Динамо у рамках поєдинку третього туру групового етапу Ліги Європи зіграє проти Ренна на чужому полі.

Капітан французької команди Амарі Траоре пропустить зустріч через дискваліфікацію, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що захисник отримав пряму червону картку за неспортивну поведінку у матчі другого туру проти Фенербахче.

Чи допоможе це Динамо виправити ситуацію після поразок у двох стартових турах, можна дізнатися у четвер, 22 вересня. Початок матчу запланований на 22:00.