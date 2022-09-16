Ліга Європи

Для українського півзахисника єврокубковий матч із АЕК Ларнака став 72-м за "біло-синіх".

Динамо Київ мінімально поступилося АЕК Ларнака та зазнало другої поразки поспіль у груповому етапі цього розіграшу Ліги Європи.

Для півзахисника Віталія Буяльського цей матч проти кіпрської команди став 72-м у футболці "біло-синіх" у рамках єврокубків.

Таким чином, 29-річний українець увійшов до топ-10 футболістів в історії київського Динамо за кількістю проведених поєдинків на міжнародній арені, зрівнявшись за цим показником із Сергієм Ребровим.

Дивитися відео голу та огляд матчу АЕК Ларнака — Динамо Київ ви можете на нашому сайті. Також до вашої уваги наші оцінки гри футболістів українського клубу за підсумками минулої єврокубкової гри.