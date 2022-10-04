Ліга Європи

Дізнайся, хто транслюватиме поєдинок за участю української команди.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи Динамо вирушить до Франції, щоб зіграти проти Ренна.

Підопічні Мірчі Луческу зараз перебувають не в оптимальних кондиціях, але допустити третю поразку поспіль у групі було б серйозним ударом по київському клубу.

Де дивитись матч Ренн — Динамо?

У прямому ефірі перегляд гри буде доступний на медіа-сервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу Ренн. Відверто кажучи, у французької команди шанси значно вищі, враховуючи фактор домашнього поля та поточну форму.

Матч Ренн – Динамо відбудеться 6 жовтня о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.