Ліга Європи

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи Динамо вирушить до Франції, щоб зіграти проти Ренна.

Ренн — Динамо: де дивитися матч Ліги Європи?

Справи у київської команди йдуть не найкращим чином: все може поглибитись до критичного, якщо "біло-сині" програють третій матч поспіль на груповому етапі.

За версією букмекерів, Ренн – очевидний фаворит зустрічі: перемога французької команди оцінюється коефіцієнтом 1.49, а перемога Динамо – 6.40. Якщо буде зафіксовано нічию, то на таку подію пропонується коефіцієнт 4.50.

Тож на що ставити?

Ми старанно віримо у наші українські клуби, які виступають у єврокубках. Тому вважаємо, що від Динамо варто очікувати хоча б один гол. Пропонуємо ставку "Динамо заб'є" із показником 1.73.

Але й від Ренна варто чекати гола чи голів. Тому варіант "Обидві заб'ють" із коефіцієнтом 1.99 виглядає перспективно.

Враховуючи фактор домашнього поля, Ренн повинен перехопити ініціативу і спробує забити в перші 45 хвилин. Тому ставка "Ренн переможе у першому таймі" з коефіцієнтом 2.05 виглядає логічно.

Матч Ренн – Динамо відбудеться 6 жовтня о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.