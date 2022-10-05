Ліга Європи

Кияни вже у Франції.

Сьогодні, 5 жовтня, київське Динамо дісталося французького Ренна, де завтра проведе поєдинок 3-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА проти однойменної команди. Про це повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.

Головний тренер киян Мірча Луческу взяв на цей поєдинок 26 футболістів:

Воротарі : Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко;

Захисники : Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора;

Півзахисники : Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Джастін Лонвейк, Кахім Перріс, Самба Діалло;

Форварди : Владислав Ванат, Артем Бєсєдін, Владислав Кулач.