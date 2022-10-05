Кияни вже у Франції.
Олександр Караваєв, офіційний сайт Динамо
05 жовтня 2022, 12:20
Сьогодні, 5 жовтня, київське Динамо дісталося французького Ренна, де завтра проведе поєдинок 3-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА проти однойменної команди. Про це повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.
Головний тренер киян Мірча Луческу взяв на цей поєдинок 26 футболістів:
Воротарі: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко;
Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Джастін Лонвейк, Кахім Перріс, Самба Діалло;
Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін, Владислав Кулач.
Нагадаємо, матч Ренн — Динамо відбудеться на стадіоні Роажон Парк у четвер, 6 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція поєдинку.