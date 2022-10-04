Кияни змагатимуться проти французького клубу.
Хосе Санчес, FIFA
04 жовтня 2022, 17:20
У рамках третього раунду групового етапу Ліги Європи київське Динамо протистоятиме французькому Ренну на виїзді.
УЄФА вже призначило бригаду арбітрів на цей поєдинок. Працюватимуть іспанські рефері на чолі з Хосе Санчесом.
Допомагати йому будуть Рауль Кабаньєро та Хосе Наранхо. Четвертий рефері - Маріо Мелеро Лопес.
Арбітри на системі відеоповторів VAR Алехандро Ернандес та його помічник Тіагу Мартінш.
Нагадаємо, матч Ренн — Динамо відбудеться на стадіоні Роажон Парк у четвер, 6 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція поєдинку.