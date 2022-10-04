Ліга Європи

Кияни змагатимуться проти французького клубу.

У рамках третього раунду групового етапу Ліги Європи київське Динамо протистоятиме французькому Ренну на виїзді.

УЄФА вже призначило бригаду арбітрів на цей поєдинок. Працюватимуть іспанські рефері на чолі з Хосе Санчесом.

Допомагати йому будуть Рауль Кабаньєро та Хосе Наранхо. Четвертий рефері - Маріо Мелеро Лопес.

Арбітри на системі відеоповторів VAR Алехандро Ернандес та його помічник Тіагу Мартінш.