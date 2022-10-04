У рамках третього раунду групового етапу Ліги Європи київське Динамо протистоятиме французькому Ренну на виїзді.

УЄФА вже призначило бригаду арбітрів на цей поєдинок. Працюватимуть іспанські рефері на чолі з Хосе Санчесом.

Допомагати йому будуть Рауль Кабаньєро та Хосе Наранхо. Четвертий рефері - Маріо Мелеро Лопес.

Арбітри на системі відеоповторів VAR Алехандро Ернандес та його помічник Тіагу Мартінш.

Нагадаємо, матч Ренн — Динамо відбудеться на стадіоні Роажон Парк у четвер, 6 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція поєдинку.