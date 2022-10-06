Ліга Європи

Тренерський штаб французького клубу зупинив вибір на 21 виконавці.

Уже незабаром нам випаде нагода побачити протистояння між французьким Ренном та київським Динамо, яких на момент проведення жеребкування групового етапу Ліги Європи УЄФА вважали головними претендентами на вихід із групи B.

Ренн — Динамо Київ. Напередодні

Однак уже за ходом основного раунду в "біло-синіх" виникли проблеми з досягненням позитивних результатів, тому к екватору змагань вони підходять із відчутним браком переможного настрою.

Головний тренер суперників, Бруно Женезіо, планує скористатись цим на користь власного колективу, заради чого залучив до заявки на прийдешню гру 21 футболіста.

Заявка Ренна на матч проти Динамо Київ:

Голкіпери: Доган Алемдар, Стів Манданда, Ромен Сален;

Захисники: Лоренц Ассіньон, Крістофер Ву, Джо Родон, Артюр Теате, Жанюель Белосян, Гела Дує, Біргер Мелінг, Адріан Трюффер;

Півзахисники: Ноа Франсуаза, Леслі Угочукву, Ловро Маєр, Флавьєн Те, Бенжамен Бурежо, Дезіре Дує;

Нападники: Мартен Терр’є, Аміе Гуїрі, Арно Калімуендо, Маттіс Аблін.

Зауважимо, що до підсумкової заявки через пошкодження не потрапили Вармед Омарі, Камалдін Сулемана, Батіст Сантамарія, Шека, Амарі Траоре, а також Жеремі Доку.

Зустріч між французьким Ренном та київським Динамо відбудеться 6 жовтня о 22:00.